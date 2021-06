Ecco la biblioteca più grande del Veneto: 4 milioni di libri e prestiti interprovinciali

VICENZA - Chiedi un libro custodito ad Asiago e lo ricevi a Verona. Naturalmente gratis e per almeno un mese.

In Veneto nasce una biblioteca da 4 milioni di libri. Interesserà le province di Vicenza, Padova e Verona. Si tratta di un progetto sperimentale che coinvolgerà quasi 300 biblioteche, oltre 270 comuni e 2 milioni e mezzo di utenti.

Si tratta di un servizio unico nel suo genere a livello regionale. Una nuova frontiera del prestito tra enti pubblici che permetterà di mettere insieme i cataloghi e portare materialmente e, come detto, gratuitamente, i libri nella biblioteca scelta dall'utente. In altre parole, li ordini in una provincia e li ritiri in un'altra.

«Difficile dire quali e quanti risparmi produrrà la rete, ma si può affermare che gli interprestiti, con un milione di volumi l'anno, generino un risparmio annuale di 16 milioni di euro. Cifra che con la rete interprovinciale è destinata a crescere», il commento di Gino Fiocco, consigliere della Provincia di Verona, all'indomani della sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuto a Vicenza con il collega consigliere locale Marco Guzzonato e Giovanni Ponchio, presidente del consorzio Biblioteche Padovane Associate. Il servizio prenderà il via il primo luglio. Prevista, tra l'altro, una tessera d'iscrizione provinciale.