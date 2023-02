Il vicentino Volpato a capo della categoria dei gestori veneti di impianti carburante di Confcommercio

VENEZIA - Cambio ai vertici di Figisc Veneto, la Federazione Italiana di Confcommercio che riunisce i gestori degli impianti di carburante. Presidente è stato eletto Eugenio Volpato, già a capo dell'associazione di categoria per la provincia di Vicenza. Volpato, 58 anni, ha alle spalle una lunga conoscenza ed esperienza nel settore, iniziata con la prima attività nel 1986 e proseguita poi con la gestione diretta di un impianto a Marostica dal 1992.

«Sono grato per la fiducia che Figisc e Confcommercio hanno voluto concedermi, in un periodo storico senz'altro complicato non solo per il nostro settore ma in generale per l'intero Paese - ha detto Volpato -. Cercheremo di costruire il futuro soprattutto attraverso la condivisione con i rappresentanti della categoria di altre province e regioni, che, come noi, registrano gli stessi problemi e difficoltà». Figisc Veneto conta più di 300 distributori aderenti.