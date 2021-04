Jerry, il bastardino introvabile da una settimana, salvato dal "fratello" Spike

VICENZA - Avventura a lieto fine per Jerry un cane bastardino di piccola taglia, scomparso da una settimana, salvato oggi dai vigili del fuoco con l’aiuto di Spike, consanguineo della stessa cucciolata. Oggi pomeriggio le operazioni di salvataggio in un campo agricolo di via del Lavoro a Gambugliano, quando un ragazzino nipote del proprietario di Jerry, ha sentito provenire dei lamenti da un tubo di scarico delle acque meteoriche.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno iniziato un ispezione con delle telecamere senza però riuscire a individuare l’animale nella condotta. Successivamente con un escavatore è stato fatta un buco sul tubo dove si supponeva potesse essere l’animale, ma anche questo tentativo è stato infruttuoso. Successivamente i vigili del fuoco hanno aperto un pozzetto da dove si sentivano i guaiti dell’animale, è stato fatto entrare in azione Spike, l’altro cagnolino, che l’ha raggiunto e portato fuori per la gioia di tutti i presenti. Il cane, in buone condizioni, è stato coccolato dai componenti della squadra, dai bambini presenti, subito dissetato e rifocillato.