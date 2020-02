Basta un tempo al Bassano per vincere a Sarcedo, 6 punti di vantaggio sullo Schio

Bassano, è fuga. Successo importantissimo quello del Fc Bassano 1903 in casa del Sarcedo, una vittoria maturata nel primo tempo con la partita già virtualmente chiusa nell’intervallo e terminata 3-0. Tre punti che pesano come un macigno per la squadra di Maino, che allunga sullo Schio fermato in casa (anzi, che trova il pareggio all’ultimo) dal Cornedo e che si trova ora a -6. Con otto partite rimanenti, sono grandi i sorrisi a Bassano del Grappa: la matematica non dà nessuna certezza, ma sicuramente Garbuio e compagni hanno messo via un tesoretto di punti pesantissimo. Diciamolo, una ipoteca sulla promozione.



Che il Bassano stesse vivendo un momento di forma esagerato si era capito dalle sei vittorie consecutive, dalla vittoria sulla seconda Schio nello scontro diretto, dalla vetta ritrovata, ma anche a Sarcedo, un campo non certo facile, i giallorossi hanno dato una vera e propria dimostrazione di forza. 3-0 dopo i primi 45’ e partita chiusa, gara aperta dal giovane Alberti (uno che si sta facendo un nome per reti e qualità di gioco espresso) e raddoppio con un tiro da fuori del difensore goleador Gallonetto, con Giulio Bizzotto che chiude i giochi al 42’ con la suo terzo gol in giallorosso, terzo nelle ultime quattro sfide giocate. Nella ripresa c’è anche gloria per il portiere Michelon, che para un rigore e che non permette al Sarcedo di tornare in pista. Non serve nemmeno la rete del solito Garbuio (foto Alessio Alex), il goleador che ha trascinato in queste ultime settimane la squadra del Brenta.



Ora il Bassano ha la promozione, o meglio dire l’Eccellenza, nelle proprie mani: solo almeno due scivoloni importanti nei prossimi mesi potranno permettere allo Schio di rientrare in gioco, Maino continua a predicare calma ma il traguardo è sempre più vicino. Bisogna dunque vincere con il Trissino, che arriva al Mercante alla ricerca di punti play off, bisogna continuare a mantenere inviolato il Mercante, che mai ha visto perdere i giallorossi in campionato. La tensione rimane alta, il Bassano non vuole complicarsi la vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA