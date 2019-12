Incendio in una palazzina di tre piani: salva famiglia con tre bambini

ROSA' (VICENZA) - Incendio dopo il pranzo di Natale in una palazzina di tre piani in via Romana a Rosà; alle 17.45 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano con due automezzi, hanno spento il rogo, evitando la propagazione dell'incendio all'intero condominio. Le fiamme hanno completamente distrutto l'appartamento in cui vi risiedevano una una famiglia di due adulti e tre bambini. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 09:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA