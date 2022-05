Moto che passione, 4 giorni per provare le novità 2022

BASSANO DEL GRAPPA - È l'occasione per guidare le moto più attese della stagione provando tutte quelle della categoria preferita per confrontare caratteristiche e prestazioni. Da giovedì 2 giugno a domenica 5 a Bassano, con partenza da villa Stecchini (Romano d'Ezzelino), gli appassionati di motociclette avranno l'opportunità di diventare tester per un giorno partecipando a una vera e propria mini-comparativa. Tester Day è un evento ideato e realizzato dalla rivista Motociclismo. Il fiore all'occhiello della tappa veneta è la possibilità di provare la nuovissima Ducati DesertX, che punta a diventare il nuovo riferimento delle maxienduro di media cilindrata.



PROVE

La formula del Tester Day è semplice: si sceglie la categoria a cui si vuole partecipare (Adventure, Crossover, Globetrotter, ecc.) e ci si iscrive nel giorno e nel turno preferiti. Poi, è sufficiente presentarsi con il proprio casco e abbigliamento protettivo per prendere parte a una sorta di giro di prova trasversale: almeno un centinaio di chilometri durante i quali si proveranno tutte le moto presenti nella categoria scelta. Accompagnati dai giornalisti del Motociclismo Test Team, si avrà l'opportunità di scendere da una sella e di salire su un'altra per apprezzare le differenze e i pregi di ciascun modello del segmento selezionato. Ogni partecipante guiderà per lo stesso tempo tutte le moto della categoria alla quale si è iscritto. In questo modo tutti proveranno tutte le moto di quel gruppo. Ovviamente è possibile iscriversi anche a più categorie.



70 MOTO

Tester Day offrirà la possibilità di provare oltre 70 moto, di una ventina di case, suddivise in 7 categorie: Adventure, Crossover, Globetrotter, Naked, Sport Tourer, Streetfighter e Super Naked. A ciascuna categoria è dedicato un diverso tragitto specifico per gustarsi al meglio le moto. Così, ad esempio, le Streetfighter si misureranno in un percorso tutto curve, mentre con le Adventure si toccherà anche un po' di fuoristrada. Ogni gruppo sarà capitanato da una guida qualificata e seguito da un motociclista del team per garantire la massima sicurezza.

Tre le fasce orarie disponibili per ogni categoria e in ogni giornata: dalle 10 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16 e dalle 16.30 alle 19.



ISCRIZIONE

Il biglietto di partecipazione per ogni turno costa 79 euro. L'iscrizione è comprensiva di assicurazione personale, benzina per il tour, pranzo al sacco, guide altamente qualificate, gadget, accoglienza alla villa e parcheggio (che si arrivi in moto o auto). Per chi lo desidera, sarà possibile portare in sella durante il test ride anche un passeggero, al costo aggiuntivo di 29 euro (per tutte le categorie). Per iscriversi all'evento e scoprire quali modelli sono disponibili per ogni categoria basta cliccare su https://www.motociclismo.it/tester-day-veneto-2022-prova-novita-moto-iscrizione-8065 e prenotare propria sessione.