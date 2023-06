Infortunio sul lavoro a Romano d'Ezzelino. Pneumatico scoppia mentre l'operaio lo sta gonfiando: colpito a faccia e torace, è grave in ospedale

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Grave infortunio sul lavoro oggi, 8 maggio, nel Bassanese: un operaio è stato travolto dallo scoppio di uno pneumatico ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale cittadino. L'uomo stava gonfiando la gomma in un distributore di benzina di Romano D'Ezzelino (Vicenza).

L'uomo secondo le prime ricostruzioni, stava appunto eseguendo un lavoro di cambio pneumatici quando uno di questi è esploso colpendolo al volto e al torace. A chiamare i soccorsi i colleghi. Stabilizzato, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa in condizioni gravi.