Incendio in un palazzo a Bassano: un uomo si lancia nel vuoto. In fiamme il secondo piano e le auto nel cortile Foto

BASSANO DEL GRAPPA - Incendio in un palazzo, un uomo si getta nel vuoto e altre persone restano ferite, a questo si aggiunge il rogo di due auto nel cortile del condominio. Il bilancio finale della notte appena trascorsa è di due feriti e tre persone tratte in salvo.

Incendio a Bassano: cosa è successo

APPROFONDIMENTI VICENZA Tenta la rapina da Coin, fermato dal vigilante dopo una collutazione

I vigili del fuoco sono inizialmente intervenuti il via Dante a Bassano per l'incendio di due auto, intorno all'una e 15 della notte di domenica 30 gennaio. Ma arrivati sul posto, i pompieri si sono accorti che era in corso anche un rogo al secondo piano dell’attiguo condominio. Le cause dell’incendio della porta e delle due auto nel cortile sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5.

Fiamme nel palazzo: uomo si lancia nel vuoto

Un uomo si è lanciato nel vuoto dal palazzo. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate in prima battuta dal locale distaccamento, dopo aver rinvenuto per terra l’uomo e prestato i primi soccorsi alla persona ferita, ma cosciente, hanno evacuato con la scala italiana una donna e due uomini di cui uno ustionato alle mani nel tentativo di mettersi in salvo per il vano scale. Il personale sanitario del Suem ha preso in cura l’uomo lanciatosi nel vuoto, che è stato stabilizzato e trasferito in ospedale, come la persona ustionata. Nel frattempo i vigili del fuoco dotati di autorespiratori sono entrati nello stabile spegnendo le fiamme di una porta in legno, utilizzata come sbarramento per accedere agli appartamenti del secondo piano. Le altre squadre dei vigili del fuoco intanto arrivate da Cittadella e Vicenza hanno raffreddato del tutto la Lancia Y elefantino e la Fiat 500, bruciate nel cortile e provvedendo anche all’evacuazione dei fumi dal vano scale.