Domenica non si gioca: campionato fermo

Cambio di rotta. Il calcio dilettantistico non riparte. Lo fa sapere il Fc Bassano 1903 ai suoi tifosi, che solo questa mattina aveva comunicato lo svolgimento della partita di domenica contro il Trissino a porte chiuse ma con diretta streaming su youtube. Invece i campionati rimarranno fermi, e fino a data a destinarsi, aspettando di capire l’evoluzione della situazione del Corona Virus in tutta Italia. Si giocheranno, a porte chiuse, solo i campionati nazionali, mentre dilettanti e regionali dovranno stare fermi, con gli allenamenti invece che saranno a discrezione delle societá.



“Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto della LND riunitosi in seduta straordinaria in data odierna, sentito il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, dispone la sospensione, fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione, di tutta l’attività agonistica, non agonistica e formativa – comunica il Fc Bassano 1903 in una nota - in merito agli allenamenti, gli stessi rappresentano un’opportunità per le società che potranno autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 55 del 4 marzo 2020”.



Calcio ancora fermo, tifosi che aspettano di capire quando ripartiranno i campionati: una situazione di stallo, da capire come le stesse societá agiranno per quanto riguarda gli allenamenti. Una cosa è certa: per ora, e per quanto ancora non si sa, non si gioca.

