Sirene spiegate e centro storico blindato: tragico gesto di un dentista

BASSANO - Sirene e macchine sgommanti delle forze dell'ordine oggi pomeriggio 18 gennaio 2023 a Bassano del Grappa. In un centro storico già blindato per l'attesa dell'arrivo del governatore Zaia a presentare il suo libro, con la via Da Ponte presidiata da decine di poliziotti, verso le 16 scoppia il pandemonio con l'arrivo a tutta velocità di due auto dei carabinieri che passano con il rosso e a sirene spiegate in viale delle Fosse e imboccano porta delle Grazie, seguiti da due ambulanze. Nel frattempo una vettura della polizia locale blocca l'entrata da porta delle Grazie. Bloccata anche via Barbieri da una gazzella dei carabinieri, così come la scalinata pedonale che scende verso prato Santa Caterina. All'angolo tra il viale dei Martiri e la via Barbieri, è stato trovato il corpo senza vita di un dentista: dalle prime informazioni sembra, ma non è certo, che sia l'uomo sia gettato dalla finestra.