In auto insieme a moglie, figlio e un sacchetto con tre etti di cocaina

BASSANO - I Carabinieri di Bassano del Grappa, hanno arrestato un marocchino trovato con tre etti cocaina. I militari hanno accentrato, settimane fa, l'attenzione su Rachid Dahir, 45 marocchino, residente a Tezze sul Brenta, con precedenti per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, il quale è stato fermato per un controllo mentre era in auto assieme alla moglie e al figlio. Alla domanda dei carabinieri se avesse con sè droga, l'indagato ha risposto affermativamente esibendo il sacchettino con la cocaina. © RIPRODUZIONE RISERVATA