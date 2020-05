Bassano, il calcio in aiuto della cittá: piú di 27.000 euro per le famiglie in difficoltá

BASSANO - Il calcio in aiuto alle famiglie. Si è conclusa la campagna di raccolta fondi del Fc Bassano 1903, la societá giallorossa che tra le prime si è mossa per aiutare le famiglie in difficoltá del bassanese. Una campagna denominata #Iocisto, una richiesta di aiuto ai tifosi e ai soci per riuscire a mettere insieme una somma di denaro da donare alla cittadinanza attraverso 10 associazioni del territorio. Donazioni, un’asta benefica delle magliette di bomber Garbuio e capitan Battistella della vittoria dello scorso campionato, tante iniziative nell’ultimo mese con il solo obbiettivo di aiutare.



Risultato? La campagna ha portato i frutti sperati: piú di 27.000 gli euro raccolti dalla societá bassanese, denaro che è giá stato inviato alle 10 associazioni bassanesi. «Ammonta a 27.168,90 la somma raccolta da Fc Bassano 1903 con il progetto #iocisto – spiega la societá giallorossa – progetto voluto dal sodalizio giallorosso per dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà a causa dello stop forzato imposto dall’emergenza coronavirus». Un risultato che supera anche le piú rosee aspettative, con la dirigenza bassanese che puntava ai 25.000 euro ma si è trovata di fronte alla grandissima generositá del popolo giallorosso.



Questi piú di 27.000 euro sono giá stati divisi tra le associazioni bassanesi che «in questi anni hanno operato nel territorio, ognuno per il proprio ultimo», continua la societá: si tratta de La Casa sull’Albero, A.M.A.d., ANFFAS Bassano, Casa a Colori, Comitato 180, Conca d’Oro, Questacittà Spazio Donna, Associazione Oncologica San Bassiano, Spazio Alisei e Gruppo Vulcano. Tutte le donazioni sono state trasformate in «buoni spesa, contributi per bollette, spese per medicinali e in alcuni casi anche per percorsi di uscita dalla violenza famigliare».



Il Fc Bassano, come motto, ha sempre avuto: “la mia cittá, la mia squadra”, e mai come ora ha dimostrato di quanto sia importante, per la societá e per i tifosi, aiutare il proprio territorio ogni volta che ne abbia bisogno.

