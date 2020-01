Bassano primo in classifica, l'allenatore Maino:. "Bene la vetta ma ci aspettano 11 finali"

Il Fc Bassano 1903 è in vetta. La vittoria nell’ostico derby con il Rosà e il semiscivolone dello Schio a Altavilla (fermato sul pareggio 0-0 anche con qualche polemica) permette alla truppa di Maino di tornare in cima alla classifica, dopo che era finita a quattro punti dagli scledensi. Un ruolino di marcia fenomenale in questo ultimo mese, quattro vittorie su quattro, una squadra chesi è ricompattata anche grazi ed un mercato che ha portato nuova linfa e lasciato andare chi non si trovava al meglio al Mercante. Proprio il tecnico Francesco Maino ha voluto fare i complimenti alla sua squadra dopo la vittoria in casa contro il Rosà. “Sono stati bravi a soffrire – ha dichiarato il tecnico dopo la gara ai microfoni societari – la partita sembrava chiusa sul 2-0 ma l’espulsione di Pinton ha riportato equilibrio. Abbiamo stretto i denti e portato a casa il risultato contro un’ottima avversaria, il Rosà è quarto sicuramente per merito”.



Si è tornati in vetta. “Eravamo arrivati ad avere sei punti di vantaggio sullo Schio ma dopo un periodo difficile siamo finiti anche a -4, ora la vetta di certo fa piacere ma, credetemi, non vuol dire nulla. Abbiamo ancora 11 partite dalla fine della stagione, compreso lo scontro diretto con lo Schio: è un nostro dovere non pensare a classifica. Ripeto, c’è la soddisfazione ad essere primi, ma dobbiamo continuare come abbiamo fatto in queste ultime settimane, pensare partita per partita perchè nel girone di ritorno ci sono sempre delle sorprese, le squadre sono più forti, è nuovo campionato”.



Tra le note positive di questo 2020 sicuramente l’arrivo di Giulio Bizzotto, a segno con il Rosà, giocatore che sicuramente sposta gli equilibri. “Dicevano che Giulio fosse venuto qui dopo aver mollato il calcio che conta, senza la grinta, ma non è vero: abbiamo trovato un ragazzo che si allena a mille allora, che aiuta la squadra, che ha tantissima voglia. Devo fare il mea culpa perché lo ho tolto troppo contro il Rosà, ma ho una rosa importante e devo pensare a tutti quelli che sia allenano bene e che meritano giocare. Chi entra dà il massimo, il gruppo è la forza di questa squadra”.



Domenica a Tombolo. "Squadra forte, che però sta facendo un campionato forse non alla altezza dei loro obbiettivi: hanno avuto difficoltà all'inizio, ora ricompattati con il nuovo mister. E' una squadra da play off, sarà una partita impegnativa, ma dovremmo essere concentrati e non pensare allo Schio. Pensare alla partita, gioire la domenica in caso di vittoria, ma dal lunedì tornare ad allenarsi e pensare alla sfida successiva".