Bassano corsaro a Tombolo: 3-1 il finale, domenica il big match contro lo Schio

Quinta vittoria consecutiva per il Fc Bassano 1903 che espugna il campo del Tombolo e continua la sua corsa in vetta alla classifica. 3-1 il risultato a favore della squadra di Maino, un successo che prima di tutto dimostra come i giallorossi, in questo 2020, stiano riuscendo anche superare forse il più grande problema della fine del 2019, quel mal di trasferta che aveva fatto perdere punti a Garbuio e compagni a favore dello Schio. Il nuovo filotto di vittorie (cinque, la miglior striscia del campionato) del Bassano ha permesso il controsorpasso sugli scledensi e quest’ultimo successo ha mantenuto il punto di vantaggio guadagnato la scorsa settimana, in contumacia della vittoria di Munarini e compagni sulla Villafranchese (2-1).



Ma torniamo alla partita: Bassano che fa e disfa un po’ di tradizione, capace di segnare ancora tre reti (48 in totale, miglior attacco del Girone B) ma anche di soffrire terribilmente nel finale, quando si è trovato in 10 per l’espulsione di Xamin e ha trovato come eroe il portiere Gottin, capace di respingere un rigore che avrebbe riaperto la gara. In attacco i protagonisti ormai sono i soliti noti, quel Garbuio a quota 15 reti in campionato (otto nelle ultime cinque) e Giulio Bizzotto, il colpo di mercato invernale anche lui in gol e ormai protagonista dell’attacco giallorosso. La terza rete per Cusinato, altro acquisto della rivoluzione di dicembre della rosa della squadra di Maino: un cambio necessario e che sta portando i suoi frutti, vittorie e classifica confermano.



Domenica però c'è la partita che tutti aspettano, il big match al Mercante contro lo Schio, la partita che potrebbe valere una stagione: il Bassano dalla sua ha il punto in più in classifica che costringerà gli avversari a cercare la vittoria, dall'altra la tradizione del Mercante ancora inviolato in campionato da quando è nata la nuova società dalle ceneri della Virtus e che ha concesso un solo punto in questa stagione in 10 gare. La gara della verità, che vedrà sicuramente una grande cornice di pubblico: una sfida che ricorda il glorioso passato di questi colori e che potrebbe indicarne il futuro.