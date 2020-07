Bassano, rivoluzione per l'Eccellenza: 16 nuovi arrivi per mister Maino

A Bassano non si è perso tempo. Mercato importante del FC Bassano 1903 e vera e propria rivoluzione della rosa allenata dal confermatissimo Mister Maino, il condottiero confermato per la terza stagione consecutiva dopo le vittorie di Prima Categoria e Promozione. La societá giallorossa ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata, l’Eccellenza in due anni, ma ora la Serie D è ad un passo e il presidente Fabio Campagnolo, oltre a tutta la cordata di soci, sembra averci preso gusto.



Tanti arrivi di peso, alcune conferme, alcuni addii dolorosi (capitan Battistella su tutti, ma anche Gabruio, Sandoná e molti altri giocatori amati dalla tifoseria), sei conferme ufficiali e ben 16 aquisti, alcuni di grandissimo peso. Il Bassano vuole provarci, tentare la terza promozione consecutiva e il ds Giacometti sta cercando di dare al suo tecnico e al suo staff (confermato anche questo) la miglior rosa possibile.



Partiamo dalle conferme: la grande notizia è che Alex Montagnani, arrivato lo scorso anno a gennaio, continuerá in giallorosso, nonostante le voci di mercato lo dassero lontano dal Grappa. Con lui i centrocampisti Davide Xamin, Nicholas Ceccato, il portiere Gianluca Gottin e i giovani attaccanti Davide Alberti e Davide Spinello (entrambi 2001).



Per quanto riguarda invece gli arrivi, a Bassano i tifosi esultano per una campagna acquisti di vero peso. In porta torna, classe 2000, ex giallorosso prima di debuttare in serie D a Belluno. La scorsa stagione ha militato a Cartigliano, squadra con cui Giacometti ha chiuso molti accordi. Tra gli acquisti top non si puó che partire da, difensore classe 1997 cresciuto nella Primavera dell’Inter e con un passato in Serie C con la Ternana. Con lui nel reparto difensivo anche un lieto ritorno,, grande ex che è cresciuto nel Bassano Virtus con presenze nel Padova e Vicenza; ma soprattutto il colpaccioil difensore classe 1995 cresciuto anche lui nelle giovanili dell’allora Bassano Virtus, prima di diventare una delle bandiere del Cartigliano. Un pacchetto difensivo completamente rinnovato a cui si aggiunge, classe 2000,la scorsa stagione al San Giorgio in Bosco dove ha vinto il campionato di Promozione e ha segnato 3 gol,, classe 2002, cresciuto nel Cittadella prima di approdare al Bassano Virtus e poi al Vicenza;, classe 2002, in arrivo dal Montebelluna dove ha giocato le ultime sei stagioni. Chiudono la retroguardiaclasse 2001, ex Cartigliano e Rosà, e, 2002, nella scorsa stagione ha giocato negli Juniores Nazionali del Cartigliano)Molti gli arrivi anche a centrocampo: ci sará, 1991, cresciuto calcisticamente nel Vicenza e tanta esperienza in queste categorie;, classe 1992, lo scorso anno vincitore dell’Eccellenza con l’Union San Giorgio Sedico, ed il grande arrivo di, classe 1997, scuola Carpi, vincitore dei playoff di serie D con la Triestina e anni a Treviso.Ma come sempre, a far sognare è l’attacco, conche ha fatto delle scelte dolorose ma costruendo un reparto di alto livello: oltre alla conferma di Montagnani, ecco l’arrivo di un altro grande ex, il nove che dovrá prendere il posto di Garbuio. Attaccante classe 1993, tanta esperienza nella vecchia Serie C con Castiglione delle Stiviere, Bassano e Savona. Lo scorso anno ha rivaleggiato con i giallorossi con la maglia dello Schio, dimostrandosi uno dei top scorer della Promozione. Con lui, classe 1989, uno dei migliori realizzatori dell’Eccellenza degli ultimi anni, come dimostrano i 16 reti gol All’Adriese, i 42 in tre anni al Caldiero Terme e i 10 a Montecchio Maggiore dove nell’ultima stagione;, esterno classe 1997, con esperienze in Serie D e in Eccellenza (sei reti nella scorsa stagione a Camisano). Chiude il giovane, 2002, ex Rosá e Giorgione.

Un mercato ricchissimo, un messaggio a tutte le altre avversarie: Il Bassano vuole provare il triplice salto, la Serie D non è piú solo un sogno ma una concreta possibilitá.



