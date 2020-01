Bassano, l'anno nuovo si apre con una vittoria: 3-1 in casa della Calidonense.

Il "Bassano 2.0" torna a vincere. Si apre così il 2020 nella tana della Calidonense: rifilati 3 gol ai locali e continua la sua corsa sullo Schio capolista, vittorioso sul campo del Trissino. Dopo i tantissimi cambi dell’ultimo mese ed aspettando il colpo principe del mercato Giulio Bizzotto, Maino si affida ad una formazione super offensiva con Montagnani, Garbuio, Battistella ed Alberti insieme, ritrovando quello spirito e voglia che aveva portato i giallorossi a dominare la prima parte del campionato.



Un 3-1 nato nel primo tempo, con la giovane promessa Alberti che apre dopo appena 4’ di gioco, la rete del 2-0 arriva al 18’ con un Battistella che sta sempre più trovando il feeling con il gol che lo aveva portato alla doppia cifra nella scorsa stagione. La Calidonense trova la rete per accorciare un minuto dopo con Savio, ma la paura del Bassano di un eventuale recupero scema nella seconda frazione, quando bomber Garbuio chiude la pratica al 13’ e realizza la sua undicesima rete personale, sesta nelle ultime cinque partite.



Il Bassano che non accorcia dunque sullo Schio, sempre a quattro punti di vantaggio, ma che mantiene le distanze da un Cornedo agguerrito in terza posizione, e trova il secondo successo consecutivo dopo il 6-0 nel recupero con il Longare. Nove reti nelle ultime due partite, un gruppo che sembra essersi scrollato di dosso parte dei problemi che hanno portato alla perdita della prima posizione nel finale del 2019: non si poteva iniziare nel modo migliore questo 2020, aspettando ancora che i nuovi diventino fondamentali per il gioco giallorosso. Ora però c'è l'esame Marosticense, formazione molto cresciuta nella prima parte della stagione e molto differente da quella battuta per 1-3 nella seconda di campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA