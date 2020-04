Addio Oxygen, ecco il Orange 1 Basket Bassano: nuvo nome, nuovi progetti per la societá.

Torna… il Basket Bassano. In questi mesi di quarantena si può dire che non la pallacanestro bassanese non è certo rimasta ferma, con molte novità nonostante i campionati fermi e l’ovvio obbligo per le società di non allenarsi causa coronvirus.



Dopo l’addio del dt Enrico Marin e la volontà di iscriversi in Serie B nel prossimo campionato, in Quartier XXV Aprile arriva un nuovo nome, un ritorno al passato: archiviato Oxygen e i colori bluargento, la società capeggiata da Carlo Da Campo tornerá al vecchio Basket Bassano, anticipato dal nome del mainsponsor Orange 1, la ditta di Armando Donazzan che da anni affianca la squadra e il settore giovanile di pallacanestro della città. Nuovo nome, nuovo logo, “che non vuol dire cambiamento – come spiega il Basket Bassano nel comunicato - ma un rinnovato e fortificato impegno nel mondo del Basket”. Almeno dal logo sembrano anche abbandonati i colori blu e argento, per riproporre il giallo unito al nero al grigio.



Ritorna dunque il Basket Bassano nella nominazione e nel logo, cresce anche l’impegno nel settore giovanile che, dalla prossima stagione, aumenterà il suo parco formazioni con due nuove squadre, la Under 13 (annata 2008 – 2009) e Under 12 (2009 -2010), con la retta che sarà gratuita per chi vorrà partecipare fino ad esaurimento posti (15 per squadra). Allenamenti mirati con la partecipazione anche dei giovani delle categorie superiori, per cimentare ancora di più i vari gruppi.



Non si saprà ancora quando, ma in città è grande la voglia di ricominciare a vivere e di pallacanestro: in un momento di crisi, l’Orange 1 Basket Bassano rilancia e si impegna verso il futuro.

