Oltre 60 mila mattoncini e 18 mesi di lavoro: ecco la basilica palladiana in miniatura

VICENZA - La basilica palladiana come non s'era mai vista. Tutta in mattoncini. Sessantamila per la precisione.

Il simbolo di Vicenza, in scala 1 a 43, sarà esposto l'8 dicembre dalle 10 alle 19 in loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, giusto di fronte al monumento vero. Per progettare l'opera sono state necessarie 300 ore di lavoro e altre 300 per il montaggio. Qualche numero: è lunga 120 centimetri, larga 80, alta 50 e pesa 50 kg.

Artefice del lavoro il gruppo Mattoncini, che ha impiegato 18 mesi per realizzare una riproduzione elaborata durante il lockdown. I mattoncini sono stati recuperati contattando negozi sparsi in tutta Europa. «L'elemento più difficile da riprodurre è stata la copertura a carena di nave rovesciata - spiegano gli autori - Il progetto è stato spesso ricalibrato al computer per risolvere i problemi di solidità e stabilità».

La visita è a ingresso libero. Informazioni: gattoncinigruppo@gmail.com.