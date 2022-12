Barriera anti rumori in viale De Gasperi: si pensa a una struttura lunga 150 metri, costo 200 mila euro

BASSANO - Una barriera anti rumori lunga 150 metri lungo viale De Gasperi. L'amministrazione comunale muove i primi passi per far fronte ai disagi vissuti dai residenti di un’area residenziale a causa dei rumori del traffico veicolare. Con una recente delibera di giunta è stato approvato lo studio di fattibilità per la posa in opera di una barriera fonoassorbente della lunghezza di circa 150 metri lungo viale Alcide De Gasperi.

L’intento è di eliminare, o quantomeno ridurre, i rumori provenienti dalla strada principale che, vista la conformazione della zona, si propagano direttamente ai piani superiori delle case circostanti. Si attende ora l’approvazione del progetto definitivo per dare il via all’intervento, del valore complessivo di 200 mila euro.

«Stiamo monitorando da tempo la situazione dell’inquinamento acustico nelle vicinanze di una strada, come viale De Gasperi, spesso trafficata e a scorrimento veloce. Ed è nostra intenzione intervenire, possibilmente nell’arco del 2023, per garantire ai residenti della zona condizioni minime di vivibilità» spiega l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Zonta.