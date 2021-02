Autista perde il controllo, Tir finisce nel canale di scolo

BARBARANO VICENTINO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi lungo la SP 8 in via Rampezzana a Barbarano per un autoarticolato finito rovesciato lateralmente nel canale di scolo a bordo strada, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto illeso. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza il mezzo, carico di sacchi di granaglie, mentre l’autista è stato assistito per dei controlli sul posto dal personale sanitario del SUEM. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente prima del recupero da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

