A Schio, città alpina, sventola la bandiera navale dei marinai

SCHIO - Alla presenza del sindaco di Schio Valter Orsi e dei rappresentanti delle associazioni d'arma e nel giorno della festa della Marina Militare, si è svolta Al Parco dei Marinai una breve cerimonia durante la quale è stata issata la bandiera navale sul pennone del Monumento ai Caduti in mare di Schio.



Nei mesi scorsi, durante l'emergenza sanitaria, era stato issato sulil tricolore, in segno di solidarietà, di unità nazionale e di vicinanza alle vittime, nonché in omaggio a quanti in quei giorni continuavano a operare per assicurare l'assistenza, le cure e la sopravvivenza di tutti.

In quell'occasione i Marinai di Schio si erano ripromessi di issare, non appena fosse stato possibile, la Bandiera Navale. Il momento è dunque arrivato in una data simbolica, che ricorda una delle più significative azioni compiute sul mare nel corso della prima guerra mondiale: l'impresa di Premuda.

