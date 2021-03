Popolare di Vicenza: 6 anni e 6 mesi a Zonin, 6 anni e 3 mesi a Giustini, 6 anni a Piazzetta e Marin, assolti Pellegrini e Zigliotto

VICENZA - Banca Popolare di Vicenza, oggi 19 marzo, è arrivata la sentenza dopo due anni di processo che ha visto al banco degli imputati i vertici dell'istituto bancario. L'ex presidente della Bpvi Gianni Zonin è stato condannato a 6 anni e 6 mesi in primo grado nel processo per il crack dell'istituto vicentino. Per lui la pubblica accusa aveva chiesto 10 anni. Le altre condanne: 6 anni e 3 mesi a Emanuele Giustini, 6 anni a Andrea Piazzetta e a Paolo Marin, assolti Massimiliano Pellegrini e Giuseppe Zigliotto. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 90 giorni. I reati contestati sono, a vario titolo, aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto.

La camera di consiglio del processo ai vertici della Banca Popolare di Vicenza era iniziata intorno alle ore 14 di ieri. La presidente del collegio giudicante, Deborah De Stefano, ha comunicato alle parti che la lettura della sentenza sarebbe stata presumibilmente per le ore 17-18 di oggi e invece è stata anche anticipata. La presidente ha ringraziato magistrati, avvocati, cancellieri e gli imputati, per essersi «sottoposti con schiettezza e lealtà al processo, in un contesto ambientale di certo sfavorevole». Un processo «lunghissimo, estenuante e dalle dimensioni titaniche», ha concluso, «che il tribunale vicentino è riuscito a portare avanti».

Due anni di dibattimento per 116 udienze si sono conclusi con le repliche degli avvocati difensori dei sei imputati per aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla Vigilanza: l’ex presidente per quasi vent’anni Gianni Zonin (chiesta per lui dai pm la pena più pesante, 10 anni), l’ex consigliere d’amministrazione ed ex presidente di Conifndustria Vicenza Giuseppe Zigliotto, e gli ex manager Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini più la banca in liquidazione come responsabile amministrativa.

Le richieste dell’accusa erano complessivamente di 51 anni di reclusione.

I pm di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi, che hanno portato avanti la prima inchiesta, stanno curando anche il processo all’ex Ad e amministratore delegato di BpVi Samuele Sorato, hanno nel frattempo avviato una seconda inchiesta, ancora in fase preliminare, per l’ipotesi di reato di bancarotta.