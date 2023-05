Ballottaggi, oggi e domani le sfide finali in Veneto. Si vota a Vicenza, Adria, Sona e Vedelago

Ballottaggio, oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in quattro Comuni veneti: Vicenza, Adria (Rovigo), Vedelago (Treviso), Sona (Verona). Nel capoluogo berico la sfida è tra Giacomo Possamai (centrosinistra), 46,23% al primo turno, e il sindaco uscente di centrodestra Francesco Rucco (44,06%). Quest'ultimo ha raggiunto un apparentamento formale con Claudio Cicero (2,57%), altro civico d'area centrodestra, suo ex assessore all'epoca cacciato per incompatibilità varie e ora nuovamente in coalizione.

Possamai ha raggiunto un'intesa - non l'apparentamento - con il candidato Cinquestelle Edoardo Bortolotto e l'ex assessore Lucio Zoppello.



Ad Adria sfida tra Massimo "Bobo" Barbujani (sostenuto tra gli altri da Lega e Forza Italia) e il sindaco uscente Omar Barbierato.

A Vedelago se la giocano lo schieramento della sindaca uscente Cristina Andreetta e il centrodestra di FdI e Lega: lo scarto tra Marco Perin e Giuseppe Romano è minimo, 48 voti.

Infine Sona: 803 voti di scarto tra Corrado Busatta (FdI) e Gianfranco Dalla Valentina (Lega e Forza Italia) che ha fatto l'apparentamento con Monia Cimichella (26,56%).