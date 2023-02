Il caso della baby gang fa notizia a scuola, si discute di criminalità giovanile e cyberbullismo

THIENE - La notizia della baby gang "smascherata", con otto minorenni identificati come presunti autori di una rapina ai danni di 4 coetanei, in centro a Vicenza, con l'uso di una pistola scenica, mentre coltelli e spray al peperoncino sono stati rinvenuti in alcune abitazioni dei giovani, per strappare una collana d'oro poi rivenduta a un compro-oro, fa discutere nelle scuole. E le vicende delle baby gang, sempre più frequenti, sono state occasione di dibattito anche durate le "lezioni" tenute negli istituti scolastici dai carabinieri.

È il caso del comprensivo Carlo Goldoni di Villaverla, con la partecipazione di un centinaio di alunni delle terze medie, primo ciclo di incontri tenuti dal capitano Ambrogio Maggio della compagnia dei carabinieri di Thiene, che ha parlato, agli alunni delle scuole thienesi e dei comuni limitrofi, nell’ambito della campagna sulla formazione della “cultura della legalità”, pianificata con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia.

Tra i vari argomenti trattati, hanno riscosso attenzione anche quelli riguardanti bullismo e cyberbullismo, uso consapevole dei social network, rispetto dei diritti umanitari e tutela delle minoranze. I giovani, si legge in unan ota dell'Arma, sono stati molto partecipi e interessati, facendo domande e collegamenti anche con gli eventi connessi alle commemorazioni delle appena trascorse “giornate della memoria”

Maggio ha inoltre sottolineato la necessità di proseguire e rafforzare l’interazione tra la scuola e l’Arma, visto che quest’ultima può porsi come istituzione impegnata sia nel mantenimento della sicurezza della cittadinanza che nel concorso all’educazione dei ragazzi, imprescindibile per garantire lo sviluppo di un corretto senso civico nelle nuove generazioni, in modo da fare prevenzione rispetto a comportamenti antisociali nella fase adolescenziale. Gli incontri proseguiranno presso in altre scuole di Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Zanè e dell'Altopiano di Asiago.