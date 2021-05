Baby gang di quindicenni, con pistole, picchia spacciatore per rubargli la droga

NOVENTA VICENTINA - Baby gang sempre più aggressive. A Noventa un gruppo di 7/8 ragazzi di 15-16 anni ha aggredito, senza tanti preamboli, uno spacciatore, originario di Soave, a calci e pugni. Gli aggressori erano anche "armati" di pistole, scacciacani ma utilizzate senza tappo rosso. Dopo aver malmenato l'uomo, gli hanno sottratto alcune decine di grammi di marijuana.

Secondo i carabinieri, che li hanno rintracciati anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, e denunciati per rapina, l'azione violenta per impossessarsi della droga era motivata dalla volontà di dedicarsi essi stessi allo spaccio. Durante una perquisizione nelle abitazioni infatti i militari hanno trovato bilancini di precisione per preparare le dosi, le pistole e dei coltelli. Uno dei componenti della gang ha anche accolto a male parole e in modo aggressivo un carabiniere.