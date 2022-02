Universitario massacrato di botte senza motivo e accoltellato a Milano da baby gang: la lama gli perfora il polmone

VICENZA - Accoltellato per nulla. Picchiato brutalmente. Un 22enne di Vicenza è ricoverato all'ospedale milanese di Niguarda. Federico Casuscelli, 22 anni, studente laureato al terzo anno in Ingegneria Aerospaziale a Padova, ora sta proseguendo gli studi al Politecnico di Milano. Secondo la versione del fratello, che ci scrive in redazione, Federico il 23 febbraio sera era alla stazione di Villapizzone, verso le 22, di ritorno dalla palestra. Viene avvicinato da tre ragazzi, una baby gang, che con la scusa di avere una sigaretta poi subito iniziano a picchiarlo violentemente con pugni alle tempie e vogliono portargli via cellulare, soldi, il borsone della palestra.

Federico si difende, uno lo colpisce con un rasoio al collo, causandogli un taglio. Ma non è finita. Calci alle gambe, Federico cade sulla sacca della palestra, per sfilargliela la tagliano sempre con la lama e poi con la stessa lo colpiscono all’addome.

Il fratello spiega che la coltellata buca la giacca, la felpa, penetra e arriva a perforare il polmone. Federico perde sangue, arrivano i carabinieri dopo l'allarme, l'universitario viene ricoverato al Niguarda di Milano dove si trova tuttora sotto controllo, con addosso un drenaggio. E' stata la cugina Giulia a soccorrere per prima Federico. Il papà appena avvertito ha raggiunto subito il figlio a Milano. La famiglia è costernata, ha vissuto un incubo. Quel ragazzo poteva rimetterci la vita per niente, per una vigliaccata di tre giovani violenti.

(Foto: i selfie di Federico all'ospedale)