Babbo Natale all'ospedale per donare giocattoli ai bambini della pediatria

VICENZA - Quest'anno Babbo Natale è arrivato in anticipo. Ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza ha portato pacchi dono pieni di giocattoli per trascorrere le feste natalizie con il sorriso.

Centinaia tra scatole e borse provenienti da associazioni di volontariato quali Pro Loco Postumia, Vicenza for Children, Noi per Voi di Masone di Genova e Cisom, Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta. Promossa dal Comune, l'iniziativa ha subito le restrizioni imposte dalla pandemia. «Dedicata ai bambini ricoverati all'ospedale, viene proposta ogni anno, ma non è stato possibile organizzarla all'interno della struttura per motivi legati al Covid», ha sottolineato il sindaco Francesco Rucco.

Il Cisom ha consegnato all'ospedale San Bortolo un centinaio delle oltre 4000 scatole natalizie realizzate da bambini delle scuole primarie di città e provincia, mentre altri doni sono andati ai rappresentanti di Noi per Voi, i quali li consegneranno ai piccoli ricoverati oncologici del Gaslini di Genova. L'associazione ha stretto infatti un patto di amicizia con il capoluogo berico dopo il crollo del ponte Morandi, dove perse la vita l'autotrasportatore vicentino Vincenzo Licata, una delle 43 vittime della tragedia. Presenti al San Bortolo c'erano anche Filomena e Laura, rispettivamente moglie e figlia di Licata. Queste ultime hanno ricevuto dalla stessa associazione genovese una carriola per ricordare la disgrazia.