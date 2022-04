Ingorghi di Pasquetta: A4, code di 10 km. Problemi tra Veronese, Veneziano e Padova

VICENZA - Tamponamenti a catena sulla A4 tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in direzione Milano, rovina l'uscita di Pasquetta per molti automobilisti e famiglie in autostrada per recarsi a passare nei luoghi preferiti la splendida giornata. Verso le 11 di oggi, 18 aprile, il traffico è rimasto paralizzato con code anche di una decina di chilometri. Numerose le auto coinvolte nei tamponamenti.

La coda si è aggiunta ad altre situazioni difficli segnalate dalla società autostradale. Prima di mezzogiorno in direzione Venezia traffico intenso allo svincolo di Desenzano in direzione Venezia. Grave in particolare l'intoppo creatosi sulla A22 Brennero-Modena con rallentamenti causa traffico intenso dalle 11.27 allacciamento della A4 e lo svincolo Affi-Lago di Garda Sud in direzione Brennero. Code causa traffico intenso anche tra l'allacciamento A4/A57 Ovest Tangenziale di Mestre e l'allacciamento in A13 Bologna-Padova in direzione Padova.