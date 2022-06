Autopsie sui corpi di Lidija, Gabriela e Zlatan: i funerali tra lunedì e martedì

VICENZA - Potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell'autore del duplice femminicidio di Vicenza. Stamani sono state effettuate le autopsie sui corpi di Lidija Miljkivic, Gabriela Serrano e del killer Zlatan Vasiljevic, dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie. Stamani, in Questura, sono continuate le audizioni dei parenti e dei testimoni. Fra le persone sentite dalla Polizia anche l'ex marito di Gabriela, che con la figlia si era trasferito in Spagna. Al vaglio infine le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona del quartiere Gogna, dove Lidia è stata trovata morta in strada. Gli investigatori stanno cercando gli ultimi particolari per ricostruire la dinamica degli eventi.

