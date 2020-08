Sbaglia il tornante e finisce con l'auto nella strada sottostante: ferito

Stamani mercoledì 12 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mistrorighi a Chiampo lungo il collegamento per Vestena per un'auto ribaltata e finita quasi nella strada sottostante dopo aver affrontato male un tornante: ferito l'uomo che era alla guida.



I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l'auto, stabilizzandola con dei pali telescopici e dopo aver prestato il primo soccorso, estratto il conducente, il quale è stato preso in cura dai sanitari del Suem per essere portato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente.



Le operazioni di soccorso sono terminati dopo circa un'ora.