Alice sta male in gara, brivido ricordando la tragedia di Carlo Alberto: due ragazzine restano con lei, poi sono ultime ma felici

VICENZA - Tre ragazzine vicentine sono state protagoniste alla gara di cross di Grumolo delle Abbadesse, nella categoria under 13 delle "Ragazze" all'evento denominato "Grumolove". Protagoniste anche se ultime classificate della gara di corsa campestre regionale, ovvero al 134°, 135° e 136° posto. Mille metri, roba da 3 o 4 minuti. Il gruppone parte, tutte si impegnano, ma probabilmente nella testa di tutti, giovani e adulti, c'è ancora quella brutta e tragica vicenda di Vittorio Veneto, quando un atleta della stessa età, Carlo Alberto, si sentì male e nonostante gli interventi dei soccorsi per lunghe decine di minuti, a sostenere il suo cuore,a causa di un infarto perse la vita.

Pubblico col fiato sospeso

Durante la gara di Grumolo non sfugge a nessuno che ad un certo momento dei mille metri una giovanissima atleta si ferma perché in difficoltà. Accorrono i sanitari, molti assistono alla scena con il fiato sospeso, memori della vicenda precedente. E vedono che mentre vengono prestate alla giovanissima scledense Alice le cure del caso, altre due atlete si fermano ad assisterla. Non sono nemmeno colleghe di squadra, sono una bassanese e una di Vicenza: le due ragazzine vogliono capire cosa succede e come sta quella loro collega. Restano lì con lei un po', poi quando vedono che sta bene ripartono.

Fermata di solidarietà

La gara è finita già da minuti, ma arrivano trotterellando al traguardo. E poco dopo giunge anche la nuova amica che si era sentita male, ma si era ripresa alla grande ed aveva ripreso il suo percorso. Senza saperlo hanno dato una grande lezione di fair play. La storia l'ha fatta conoscere la Fidal del Veneto, ed è un piccolo grande episodio di solidarietà nello sport, nel quale contano l'amicizia e la serenità prima del risultato: di fronte a una collega che non stava bene la prima cosa giusta da fare era fermarsi e capire se avesse bisogno di aiuto, o di compagnia. Alla fine così vinci anche se arrivi ultima, come ha testimoniato la foto dell'abbraccio finale tra le tre.

Bel gesto, il trofeo ceduto

E a proposito di fair play, da segnalare anche il bel gesto dell'Atletica Vicenza che nella tragica giornata di Vittorio Veneto aveva vinto la classifica a squadre nella categoria Ragazzi, realizzando lo stesso punteggio delle Fiamme Oro, la squadra di Carlo Alberto. Il primo posto in classifica era stato assegnato al club vicentino - racconta Fidalveneto - in virtù dei migliori piazzamenti, ma alla classifica del club padovano erano mancati proprio i punti che avrebbe portato Carlo Alberto se avesse concluso la gara. Così sul podio la squadra di Vicenza ha ceduto all'altro team il trofeo.

Foto Fidal Veneto AtlEticamente