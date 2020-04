I campioni della bici donano i cimeli per aiutare la Protezione Civile

CAMISANO - L'iniziativa "Regala un sogno", che da otto anni raccoglie fondi per l'associazione “Proviamo Insieme per l’Handicap” di Camisano Vicentino, torna in campo eccezionalmente, in questa settimana pasquale molto particolare, con una iniziativa di solidarietà rivolta a sostenere lo sforzo della Protezione Civile del Veneto impegnata nell'emergenza Covid-19.

Enrico Pengo, vicentino, più volte meccanico della nazionale di ciclismo e da oltre venticinque anni al servizio di alcune delle più importanti squadre professionistiche mondiali, ideatore e fautore di "Regala un sogno" (che in questi otto anni ha devoluto a varie onlus vicentine e alla Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza stradale dei ciclisti, un totale di quasi 200mila euro con altrettante aste natalizie internazionali), da domani, lunedì 6 aprile, lancia una nuova asta on-line rivolta agli appassionati dello sport delle due ruote, i cui proventi andranno come detto a sostenere l'attività eccezionale in questo difficile momento della Protezione Civile del Veneto.

L'iniziativa è sostenuta dal sindaco di Camisano Vicentino Renzo Marangon e dal presidente di "Casa del Sogno" Bruno Fanin. Andranno all'asta, grazie al coinvolgimento della Casa Famiglia, i cimeli di alcuni attuali campioni di ciclismo, oggetti di culto per gli appassionati e personalmente donati dagli atleti stessi: maglie prestigiose come quelle iridate vinte dai campioni del mondo di ciclocross Mathieu Van der Poel e Ceylin Alvarado, la maglia di campione del mondo di Alessandro Ballan conquistata dall'atleta veneto nel 2008, quella di iridato della cronometro del corridore australiano Rohan Dennis e altri pregiati pezzi vari. Si aggiunge inoltre, messa a disposizione espressamente per tale iniziativa da Specialized B.C. Italia, la bicicletta utilizzata da Vincenzo Nibali durante la tappa del Tour de France 2014 che ricalcava il percorso della Parigi-Roubaix.

ASTA ON LINE

All'asta si può partecipare immettendo le proprie offerte sul sito www.regalaunsogno.org attivo con la descrizione di tutti gli oggetti dal 6 aprile fino alle ore 20 di lunedì 13 aprile. Poi scatterà la distribuzione dei cimeli, con invio per corriere, ai titolari delle offerte vincenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA