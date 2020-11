All'asta 160 biciclette: si potrà vederle per 15 minuti, prenotazioni e offerte on line

LONGARE - Vicentini distratti. Dai telefonini ai portafogli, In città ormai si trova un po' di tutto, come le biciclette, in alcuni casi abbandonate o dimenticate e mai reclamate.

Molte di queste - 160 per la precisione - finiranno all'asta. Un'asta che, in tempi di Covid, sarà rigorosamente on line. Il periodo scelto dall'Istituto di vendite giudiziarie (Ivg) va dal 23 novembre al 2 dicembre.

Si tratta di bici rimaste in deposito all'ufficio oggetti smarriti del Comune senza che ne sia stata richiesta la restituzione nei tempi previsti. Sarà possibile vederle per un massimo di un quarto d'ora. Dove? Nelle nella sede dell'Ivg a Costozza di Longare in via Volto 63, dal 20 novembre al primo dicembre.

Sempre per motivi sanitari, le visite vanno prenotate - http://bit.ly/32z6blN - mentre le informazioni sull'asta sono disponibili al link https://www.ivgvicenza.it/news/asta-di-biciclette-e-oggetti-smarriti. La partecipazione all'asta avverrà sul portale delle vendite telematiche www.benimobili.it.

