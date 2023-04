Asiago come d'inverno: nevicata e temperature fuori stagione. Imbiancate anche le Piccole Dolomiti

ASIAGO - Unafuori stagione sta interessando tutta la montagna vicentina, con precipitazioni nel tardo pomeriggio ancora in corso. Sull'Altopiano di Asiago il limite della neve è sceso a metà pomeriggio attorno ai 1200-1300 metri, mentre in quota la precipitazione nevosa risulta risulta ancora più intensa. Sul Monte Verena, attorno a quota 1.500, la nevicata, visibile anche attraverso le webcam, è molto fitta, capace di trasformare il paesaggio in un quadretto tipicamente invernale. A tratti, durante il pomeriggio, acqua mista a neve ad Asiago e nelle altre località,attorno ai 1.000 metri. Sempre nella provincia di Vicenza è nevicato anche nell'area delle «Piccole Dolomiti» sopra i 1.300 metri, con il Rifugio Campogrosso, posto a 1.450 metri d'altezza, che a sua volta risulta imbiancato. Innevate anche le sommità di Cima Grappa, nell'area del Bassanese, a loro volta visibili dalla Valbrenta.