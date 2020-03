Ad Asiago oltre un metro di neve: gatti al lavoro per aprire le piste da sci

GALLIO - In ritardo, ma è arrivata. Sull'Altopiano di Asiago è comparsa la neve e gli operatori si apprestano a inaugurare gli impianti.

Se da un lato negli alberghi della montagna vicentina fioccano le disdette a causa del coronavirus, dall'altro i gestori delle piste da sci si preparano ad avviare una stagione che sembrava definitivamente compromessa. Il maltempo dei giorni scorsi, infatti, ha portato oltre un metro di neve.

Le piste della ski area delle Melette, a Gallio, apririranno ufficialmente i battenti il 7 marzo. In questi giorni il personale è al lavoro con i gatti per battere le piste. Ormai pronte quelle della “Meletta di mezzo” e le varianti del “Salto degli alpini”. Già in funzione invece la “Meletta davanti”. Fino a sabato, gli abbonamenti giornalieri saranno scontati: gli adulti pagheranno 28 euro anziché 36, gli junior 20 euro anzoché 28.

