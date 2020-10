Morto professore e maestro di sci di Asiago. Tragedia durante una gita in bici

ASIAGO - Lutto ad Asiago per la morte di Vito Frigo, maestro di sci, istruttore di tennis e professore di educazione fisica nelle scuole medie della città. L'uomo, di 65 anni, è morto durante una gita in bicicletta insieme agli amici, sulla strada provinciale Valdassa, ieri, 22 ottobre 2020. Frigo si è accasciato a terra all'improvviso, dopo una sosta, per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118 e i carabinieri.

