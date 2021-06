Stretta ad Asiago, il sindaco: «Afflussi record, verso l'obbligo di mascherina all'aperto»

ASIAGO - Il comune di Asiago sta pensando di far tornare l'obbligo dell'uso mascherina all'aperto, in vista dei probabili assembramenti che potrebbero verificarsi nella cittadina dell'altopiano con l'arrivo di turisti di luglio e agosto. Nel Veneto, come in tutte le altre regioni bianche, non è più vietato da ieri passeggiare all'aperto senza mascherina.

Il sindaco del capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni, Roberto Rigoni Stern, sta pensando invece ad una nuova stretta: «Stiamo fortemente riflettendo su questa possibilità - dichiara - che ci dovrebbe essere consentita nei limiti della legislazione statale. Se pensiamo alla settimana di Ferragosto e ai week-end di luglio e agosto l'immagine del nostro corso IV Novembre e delle piazze limitrofe è quello di assembramenti notevoli, al punto che in certi momenti risulta quasi impossibile proseguire a piedi. Proprio per questo riteniamo che l'obbligo della mascherina eviterebbe qualsiasi tipo di rischio per i nostri residenti e i nostri turisti».

«In questo momento - aggiunge il sindaco - ad Asiago non esiste nessun caso di Covid-19, ma il massiccio arrivo di turisti e vacanzieri delle prossime settimane, evidenziato anche dalle prenotazioni in hotel e case in affitto, ci confermano afflussi record, soprattutto in certi momenti: lo scorso anno si registrò un +20%, quest'anno cresceremo ancora». Proprio nel momento caldo degli arrivi, nell'estate 2020, l'amministrazione emanò un'ordinanza, per l'obbligo della mascherina all'aperto, «che potrebbe essere ripetuta anche quest'anno nello stesso periodo, 15 liuglio- 31 agosto».