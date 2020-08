Scontro tra due auto, una si rovescia: donna ferita

ASIAGO - Incidente stradale ad Asiago alle 19 di oggi, martedì 25: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri di Granezza lungo la SP 72 per lo scontro tra due auto, di cui una finita rovesciata su un fianco: ferita una donna. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna rimasta ferita, nell'auto rovesciata, era già stata presa in cura da personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. Illeso l'altro conducente. Ultimo aggiornamento: 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA