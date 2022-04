Asiago, pronto il restyling del PalaOdegar dopo l'ennesimo trionfo in Alps. E presto il "salto" in Ice hockey league

ASIAGO - Un dominio assoluto per l'Asiago sul ghiaccio, in Italia e nella Mitteleuropa. E adesso la città capoluogo dell'Altopiano si aspetta un completo restyling del suo "monumento" sportivo, il Pala Hodegart, PalaOdegar per tutti. Il grande stadio del ghiaccio, sede dei trionfi anche internazionali della squadra di casa, cje ja una storia gloriosa lunga fin dal 1935, attende infatti lavori di miglioramento e "efficientamento". Lo hanno annunciato il sindaco Roberto Rigoni Stern durante l'ultimo match vittorioso, e anche il presidente del club, Piercarlo Mantovani. Inoltre, si prevede il "salto" dalla Aklps League all'Ice Hockey League, come annunciato ad inizio aprile.

Il salto in Ice Hockey league

Infatti Mantovani di recente ha confermato che la società ha presentato domanda di ammissione alla Ice Hockey League. Dagli anni foridi con le grandi squadre come Bolzano e Milano, la prima "uscita" dal circuito nazionale, la seconda decaduta, alla creazione della Alps, e poi il passaggio della Pusteria alla prima lega austriaca. Nel frattempo la Alps league non si è sviluppata come previsto, e Lubiana è approdata alla Ice. Di fronte a questa diminuzione di interesse e di pubblico, le aspettative di Asiago sono state considerata superiori: Asiago, ha detto Mantovani, ha tutte le possibilità per affrontare l'Ice, per storia e struttura. Si è anche creato un progetto con il Comune per ristrutturare il PalaOdegar e fargli assumere aspetto e modalità degni di un campionato come l'Ice. Attirando più pubblico e contando anche sulle capacità turistiche della città.

L'ultima vittoria

Intanto si allunga l'elenco dei titoli: otto scudetti, sei coppe internazionali, tre supercoppe italiane. Dopo l'ottavo scudetto, la Migross Supermercati Asiago Hockey al termine di una partita al cardiopalma si è laureata campione dell’Alps Hockey League, battendo nella decisiva Gara 5 lo Jesenice all'Odegar, con il risultato di 2-1. La squadra altopianese aveva strappato la possibilità della gara 5 portadosi in parità nelle serie grazie alla vittoria in Slovenia, per cui si è trovata in casa a disputare gara 5 come se fosse una vera e propria finale. E l'ha vinta, con un 2-1 scintillante. La svolta, dopo un primo tempo attendista, nel secondo durante il quale la porta di Forsberg entra fortemente nel mirino. Arriva il primo gol con un’invenzione di Miglioranzi. Ma il vantaggio dura 40 secondi, perché Glavic sfruttando una delle poche occasioni avute dai suoi mettendo il disco all’angolo freddando Stevan. Si capisce che la gara è accesa e nel terzo tempo, tra tensione e paura di sbagliare, l’Asiago più volte non riesce a superare Frosberg per un soffio. Quando manca pochissimo alla fine Finoro si impossessa del di disco e si lancia sulla destra, salta un difensore e poi da dietro porta fa rimbalzare il disco sul gambale che poi carambola in porta. L’Odegar esplode di gioia, lo Jesenice non riesce a reagire e alla sirena può cominciare la festa.



La Migross Supermercati Asiago Hockey ha conquistato così la seconda Alps Hockey League della sua storia, il quarto trofeo stagionale, dopo due supercoppe e lo scudetto.

Le squadre della partita decisiva

Asiago: Stevan L. (Longhini), Forte, Gios, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Parini, Lievore, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari, Stevan M., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti, Salinitri, Finoro, Magnabosco.



Jesenice: Froberg (Kogovsek), Zibelnik, Sirovnik, Urukalo, Scap, Logar, Planko, Brus, Rajsar P., Jenko, Sersen, Svetina, Pance, Krmelj, Glavic, Elo, Rajsar S., Jakupovic, Ulamec, Viikila.

Foto Serena Fantini