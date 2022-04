Asiago, export +30,8%, boom ordini da Stati Uniti e Germania. Si punta sullo stagionato

ASIAGO - A gennaio le esportazioni del formaggio Asiago hanno segnato +30,8% rispetto allo stesso mese del 2021. Forte di questi dati il Consorzio Tutela Formaggio Asiago vuole ora rafforzare la presenza all'estero e proseguire nell'azione di valorizzazione della specialità veneto-trentina in particolare negli USA ed in Europa, iniziando da Germania e Repubblica Ceca. «Riteniamo necessario continuare a stimolare la ripresa dell'export sui mercati per noi tradizionali, come il Nord America e l'Europa, per non perdere lo spazio conquistato in tanti anni di attività promozionale», afferma Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. Si parte dagli USA che, a gennaio 2022, mantengono il primo posto nella classifica internazionale delle esportazioni di formaggio Asiago.

Nel 2022, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago rilancia con un nuovo progetto promozionale dedicato a comunicare nei punti vendita le recenti novità introdotte nel Disciplinare, con particolare riferimento all'alta qualità delle lunghe stagionature. Il Consorzio di Tutela intravede nuove opportunità anche in Europa. La Germania, nel primo mese del 2022, conferma la propria posizione di mercato leader andando addirittura oltre il raddoppio delle vendite rispetto al gennaio 2021. Un andamento particolarmente positivo si registra anche nella Repubblica Ceca. «Nei prossimi mesi - conclude Innocenzi - puntiamo anche a ricominciare ad effettuare attività in presenza in Sud America ed in Asia, in modo da capitalizzare i futuri trend di ripresa del commercio coinvolgendo i giovani che, in tutto il mondo, dimostrano di apprezzare il formaggio Asiago DOP».