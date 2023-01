Nevicata sull'Altopiano di Asiago, caduti 25 centimetri sopra i 1300 metri di quota

Neve sull'Altopiano di Asiago e sul resto delle montagne del Vicentino. La perturbazione che ha interessato nel week-end il Veneto, proseguita anche la notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio, ha portato buone nevicate. Le precipitazioni nevose, molto attese in vista delle prossime settimane bianche, hanno interessato le zone sopra i 1300 metri dove sono caduti dai 20 ai 25 centimetri, con la situazione ottimale sui comprensori sciistici sopra i 1500 metri, dove si è potuto sciare durante le vacanze di Natale. In questi giorni, in attesa dell'annunciato abbassamento delle temperature, entreranno in funzione i gatti delle nevi anche per preparare le piste da fondo presenti soprattutto nel comprensorio dei Sette Comuni. Nel Vicentino le nevicate hanno interessato anche le montagne di Campogrosso (sopra Recoaro Terme), il Pasubio e Cima Grappa.