La Soprintendenza approva l'ascensore di cristallo da un milione di euro: ecco come sarà, minimalista, discreto e trasparente

BASSANO - L'ascensore urbano fa un passo avanti. La giunta comunale annuncia che l’impianto di risalita tra Prato Santa Caterina e viale dei Martiri ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole della Soprintendenza archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona. L'amministrazione ha anche approvato e inviato a Verona il progetto definitivo dell'opera, che si pensa di realizzare entro il 2023, con il costo di un milione di euro.

LA PORTA DELLA STORIA. Ma cosa prevede il progetto definitivo che ha ottenuto il sì del sovrintendente? Il trasporto meccanico tra i parcheggi e il parco di Prato Santa Caterina, e il viale che più di ogni altro rappresenta la storia della città, si concretizzerà secondo un disegno minimalista in una struttura eterea che affievolisce l'impatto sulla verde riva del dislivello tra il Margnan e la passeggiata lungo la fila di lecci della memoria.

In alto, sul viale, giusto di fronte all'ex teatro Astra, uno scenario semplicissimo: una vetrata che verso sud fa da sipario traslucido introducendo all'ahimé ora vetusto, diroccato e degradato cinema teatro, e dall'altro lato inquadra il paesaggio a nord con la maestà del Grappa e la Valle, quasi una porta a collegare e inquadrare lo scenario della strage dei martiri con il Monte Sacro dove quella nerissima pagina di storia si compì. Due binari nell'erba condurranno altrettanti ascensori, anch'essi vetrati, su e giù, facilitando l'accesso alla città di bassanesi e visitatori. E speriamo sia anche silenzioso.

IL VIA ENTRO L'ANNO. In sostanza le due cabine trasparenti di cristallo inizieranno a salire e scendere entro l'anno, secondo le previsioni municipali, "scalando" la salita erbosa in modo discreto. Un'opera che alcuni decenni fa era stata bocciata dalla Soprintendenza, allora la si voleva fare tipo scale mobili, sempre davanti all'Astra, stavolta, formulata in modo diverso, con un impatto ambientale e visivo assai più attenuato, riceve un parere favorevole.

Il render della stazione di arrivo in viale dei Martiri: una semplice e leggera vetrata per l'accesso al viale dei Martiri di fronte all'ex Astra, con vista su Grappa e Valbrenta.

VETRO E ACCIAIO. L’impianto, si legge in una nota municipale, consiste in un trasporto meccanico costituito da una cabina panoramica in vetro e struttura in acciaio su carrello a scorrimento. In attesa del via libera alla fase esecutiva il progetto verrà presentato dall’amministrazione comunale ai portatori di interesse, alle associazioni e alla cittadinanza in occasione di un incontro pubblico, aperto a tutti, in programma lunedì 6 febbraio 2023 alle 18 in sala Chilesotti del Museo Civico. La sindaca Elena Pavan si augura ci sia una buona partecipazione di pubblico poiché, spiega, «desideriamo illustrare alla cittadinanza il nuovo impianto e il suo funzionamento, condividendo l’iter che porterà alla realizzazione».