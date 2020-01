Arzignano, scontro fra tre auto e un camion. Su una vettura c'era un neonato

ARZIGNANO (VICENZA) - Pauroso incidente stradale ad Arzignano: schianto fra tre auto e un camion, in una delle auto viaggiava un neonato, rimasto illeso. Lo scontro si è verificato a un incrocio di via Montorso verso le 15 di oggi, 24 gennaio 2020. Da una prima ricostruzione sembra che il primo sinistro abbia visto coinvolto il mezzo pesante e una delle auto, mentre i guidatori delle altre due vetture, una delle quali è poi finita nel fossato, non sono riuscite ad evitare l'impatto.



Le persone nei veicoli sono rimaste ferite in modo lieve: due di loro sono state trasportate in ospedale ad Arzignano dalle ambulanze del Suem 118, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale per i rilievi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere i soccorsi: la viabilità è tornata normale dopo le 17, con la riapertura dell'arteria. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA