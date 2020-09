Arzignano, incidente fra due auto oggi: feriti un uomo e una donna Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO (VICENZA) - Poco prima delle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Arzignanese, verso Tezze ad Arzignano, per un: feriti i due conducenti.I pompieri hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una finita nel fossato a bordo strada, e collaborato con il personale del Suem nel soccorrere i due autisti: una donna e un uomo, che sono stati presi in cura dai sanitari e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.