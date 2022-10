Mangia l'hashish lasciata dal padre in camera da letto, bimbo di due anni all'ospedale

ARZIGNANOv- Un bambino di 2 anni è stato portato in ospedale dopo aver ingerito dell'hashish lasciato incustodito nella camera da letto dal padre. L'uomo, un 51enne, che assieme alla compagna aveva portato il figlio al pronto soccorso di Arzignano (Vicenza), è stato deferito dai Carabinieri alla Procura per l'ipotesi di lesioni colpose. Sono stati i sanitari ad allertare i carabinieri della compagnia di Valdagno, dopo aver accolto la notte scorsa il piccolo, che colto da malessere. Il bambino è poi stato trasferito nel corso della notte all'ospedale di Vicenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Una vicenda che ricorda quella ben più tragica di Nicolò Feltrin, il bambino di 2 anni morto a Longarone nel luglio scorso per una overdose di hashish, che il piccolo aveva ingerito dopo averlo trovato in casa. In questo caso il padre è indagato per omicidio colposo.