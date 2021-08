Afferra una donna al collo per violentarla, di notte in pieno centro: lei reagisce, lui scappa. Riconosciuto e arrestato

SCHIO - Un liberiano di 25 anni, residente a Schio, è stato arrestato per tentata violenza sessuale. Il fatto risale ai giorni scorsi quando una donna di Schio, mentre percorreva, dopo la mezzanotte, una via del centro, era stata avvicinata da un giovane che le aveva proposto una prestazione sessuale a pagamento. Al suo diniego l'uomo l'aveva aggredita spingendola a terra e stringendole le mani al collo per costringerla a consumare il rapporto sessuale, ma desistendo poco dopo a causa delle grida e della reazione della vittima.

La donna si era poi recata al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso dove le avevano riscontrato diverse ecchimosi al collo, abrasioni e contusioni al dorso, giudicate guaribili in 21 giorni. I carabinieri si sono serviti, oltre de della testimonianza della vittima, anche dei filmati delle telecamere. Il liberiano è stato poi riconosciuto dalla donna. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza per l'applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Vicenza su richiesta della Procura.