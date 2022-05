Troppo euforica alla festa rumorosa, ragazza 23enne aggredisce i carabinieri e finisce arrestata

VALDAGNO/ARZIGNANO - Coinvolta dalla festa, non ha saputo trattenersi dall'aggredire i carabinieri. Così si è conclusa l'euforia di una giovane di 23 anni, che è finita in arresto. Tutto è accaduto nella notte del 2 maggio, quando i carabinieri di Valdagno sono arrivati in centro a Valdagno, dove era in corso una festa tra giovanissimi. Evidentemente stavano esagerando con gli schiamazzi, perchè i residenti della zona hanno avvertito le forze dell'ordine. Le segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa dell'Arma verso l'una di notte: gli schiamazzi provenivano da un'abitazione del centro di Valdagno, non distante da Via Manin, dove era in atto una festa.

Tre equipaggi della compagnia di Valdagno sono piombati sul posto per verificare cosa di fatto stesse accadendo. Individuata l’abitazione, i carabinieri sono intervenuti: ma durante le procedure di identificazione dei presenti, R.V. sfoderava atteggiamenti aggressivi nei confronti dei militari, che sono stati costretti a bloccare la ragazza. La 23enne è stata condotta alla stazione carabinieri e qui arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 3 maggio si è svolto il rito direttissimo e il magistrato, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma settimanale per la giovane.