Dà in escandescenze e sfonda la porta di casa della madre: 29enne in manette

BASSANO - Ieri sera 25 febbraio i militari del Radiomobile di Bassano del Grappa, coadiuvati da colleghi di Marostica, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate un giovane 29enne del luogo. L’intervento era stato richiesto tramite il numero di emergenza 112 dalla madre del giovane, la quale - a causa dello stato di alterazione psicofisica in cui versava il figlio - si era rifiutata di consentirgli l’accesso in casa, minacciandola di morte. All’arrivo dei carabinieri il giovane, che nel frattempo aveva letteralmente sfondato la porta d’ingresso della casa della madre, non ha esitato ad aggredire i militari e minacciarli ripetutamente.

Nel corso dell’intervento uno dei militari intervenuti ha riportato lievi lesioni: il giovane è stato così condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, sottoposto a sedazione e piantonato. Oggi è stato tradotto in carcere.