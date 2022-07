Carabinieri intervengono per una lite, 19enne litiga anche con loro e fa resistenza: arrestato

VALDAGNO - Un arresto, un avviso orale notificato e oltre 15 pattuglie dell’Arma impiegate in attività di vigilanza e prevenzione furti in tutta la Valle dell’Agno. É il bilancio del lavoro, nelle giornate del 27, 28 e 29 giugno, dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza e della compagnia di Valdagno. I servizi svolti in arco serale e notturno hanno riguardato le contrade di Valdagno nonché i Comuni di Trissino, Brogliano, Castelgomberto, Montecchio e Creazzo. Sono stati impiegati complessivamente 40 uomini e donne, con il supporto anche della polizia locale Valle Agno.

Nel corso delle operazioni è finito arrestato a Creazzo, per resistenza a pubblico ufficiale, C. F., classe 2003, il quale, durante un controllo per una lite in atto, ha opposto resistenza ai carabinieri. L’uomo tratto in arresto è stato il giorno dopo condotto dinanzi alla competente autorità giudiziaria di Vicenza che ha convalidato l’arresto e sottoposto lo stesso ad obbligo di firma. È stato anche notificato l’avviso orale emesso dal questore di Vicenza, sulla base delle segnalazioni avute dai comandi dell'arma Arma, poiché è stata ravvisata nel comportamento dell'uomo una attuale pericolosità sociale.