Arresto in flagranza per 34enne: la perquisizione trova droga in dosi. Finisce ai domiciliari

SCHIO - Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo di Schio e della stazione di Piovene Rocchette hanno tratto in arresto in flagranza Bruno Munaretto, cittadino orsiano nato nel 1988, disoccupato e con precedenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare scaturita da alcune attività investigative, è stato trovato in possesso di 295 gr. di marjuana e 2,3 gr. di ketamina, entrambe suddivise in dosi, nonché bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Successivamente agli accertamenti del caso, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura di Vicenza. Il tribunale di Vicenza ha poi convalidato l’operato dei militari. I carabinieri ricordano che le misure sono state adottate su loro iniziativa e che ovviamente sarà solo una sentenza irrevocabile di condanna a stabilire la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini.

Foto: un modo di preparazione della ketamina (foto di repertorio)